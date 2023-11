Mannheim – Änderung der Öffnungszeiten der Agentur für Arbeit Mannheim ab Freitag, den 01. Dezember 2023 – Wichtig: Nicht betroffen von den Änderungen ist der Bereich der Grundsiche-rung (SGB II) – also das Jobcenter Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Zugegeben, in den Ferien kann es Schöneres geben, als für die Schule zu lernen. Aber oft entspannt es auch, wenn man gut vorbereitet in die nächste Klausurphase startet. Die Abendakademie bietet in den Winterferien wieder zahlreiche Kurse an, um Lücken zu schließen und Ängste vor bestimmten Fächern in der Schule zu nehmen. Vor ... Mehr lesen »