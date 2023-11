Ludwigshafen – ESV sucht nach neuem Übungsleiter für Abteilung Männergymnastik

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist wieder soweit: Rund 70 vergebene Verkaufsstände locken am ersten Adventswochenende zum 45. Traditionellen Nikolausmarkt in die historische Heppenheimer Altstadt. Bereits seit 1977 findet der Markt jeweils am ersten Samstag im Dezember statt – dieses Jahr am 02.12.2023 ab 10:00 Uhr. Das Besondere ist die persönliche Atmosphäre des Heppenheimer Nikolausmarktes, denn ... Mehr lesen »