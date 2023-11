Ketsch – Jugendlicher mit Schlagring angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 17-Jähriger war am Samstag mit Freunden unterwegs, als sie in der Nähe des Bahnhofs in Ketsch von einer vierköpfigen Gruppe Jugendlicher angesprochen wurden, die um Kleingeld baten. Einer aus der Gruppe bat den 17-Jährigen um ein Vieraugengespräch. Gegen 21:30 Uhr gingen die beiden in die Schulstraße, um dort ungestört miteinander sprechen zu können. Der Unbekannte fragte den 17-Jährigen nach einem Mädchen, das dieser aber nicht kannte. Als der 17-Jährige die weiteren Nachfragen nicht beantwortete, zückte der andere einen Gegenstand, bei dem es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen Schlagring handelte, und schlug dem 17-Jährigen damit ins Gesicht. Der so Leichtverletzte flüchtete sich zu seinen Freunden in Richtung der Hauptstraße und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Der Tatverdächtige wird als Jugendlicher von ungefähr 16 Jahren, 170 cm groß, mit länglichem Gesicht und lockigen Haaren beschrieben. Er trug eine weiße Schirmmütze, eine schwarze Regenjacke, eine schwarze, lockere Hose und weiße Schuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ketsch unter der Telefonnummer 06202-61969 zu melden.