Sinsheim – Körperverletzung in Eventcenter

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am späten Freitagabend, 17.11.2023, gegen 22:35 Uhr wartete ein 50-jähriger Mann vor einem Kiosk in der Saarlandstraße in Ludwigshafen. Zwei ihm unbekannte Personen griffen ihn plötzlich an, warfen den Geschädigten zu Boden und traten und schlugen ihn. Der 50-Jährige erlitt eine Platzwunde, sowie mehrere Prellungen. Beide Täter flüchteten vor dem ... Mehr lesen »