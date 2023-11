Heidelberg – Kinderreisepass wird abgeschafft: Das gilt ab 2024

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Wort & Wein: Advent, Advent – Die Pfalzbau Bühnen läuten die Weihnachtszeit ein. Am Freitag, 01.12.23 um 19.30 Uhr, also zwei Tage vor dem 1. Advent, geht es in der Reihe Wort & Wein um die vier Wochen vor dem großen Fest. Advent bedeutet so viel wie „Ankunft“, und genau darüber ... Mehr lesen »