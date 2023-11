Stadtwerke Heidelberg senken ihre Preise!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für Kundinnen und Kunden in der Strom-Grundversorgung sowie bei den neuen Festpreisprodukten für Strom und Gas sinken die Preise zum 1. Januar 2024. Auch der Online-Tarif wird günstiger.



„Wir freuen uns für unsere Kundinnen und Kunden, dass wir nach der Senkung der Gas-Grundversorgung zum 1. Dezember 2023 auch die Preise für die Strom-Grundversorgung senken können”, sagt Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie. Aufgrund der sich stabilisierenden Situation an den Energiemärkten kann der regionale Energieversorger die Preise für die Grundversorgung Strom um 23,2 % senken. Zwar lägen die Beschaffungskosten nach wie vor höher als vor der Energiekrise, die Preise seien nach den Höchstwerten im Sommer 2022 in den vergangenen Monaten aber gefallen, was die Preissenkungen ermöglicht, so Michael Teigeler.



Grundversorgung Strom sinkt

Ab 1. Januar 2024 sinkt der Arbeitspreis in der Grundversorgung heidelberg Strom basis bei einem durchschnittlichen Jahres-Verbrauch von 2.500 kWh um 14,80 brutto (12,44 ct/kWh netto). Damit liegt er zwar noch über der Preisbremse, dennoch sinken die monatlichen Stromkosten von Kundinnen und Kunden um 30 € brutto (25,50 € netto) und jährlich um rund 364 € brutto (306 € netto). Das entspricht der Entlastung von 23,2 %.



Neue Festpreisprodukte und Online-Tarif ebenfalls günstiger

Auch die Preise der neuen Festpreisprodukte heidelberg STROM fix 2025/4, heidelberg GAS fix 2025/4 und kurpfalz KLIMA sowie der Online-Tarif heidelberg Strom online sinken zum 1. Januar 2024 und werden dann allesamt unter den jeweiligen Preisbremsen liegen. Michael Teigeler: „Das sind positive Zeichen für unsere Kundinnen und Kunden, die zeigen, dass wir aktuell – zumindest wieder ein Stück weit – näher an eine ‚neue’ Normalität heranrücken.” Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges und der darauffolgenden angespannten Situation auf den Energiemärkten waren die Energie-Beschaffungspreise auf einem historischen Rekord-Hoch.

Darüber hinaus haben die Stadtwerke Heidelberg die Laufzeiten der Festpreisprodukte und damit die Preisgarantien für Kundinnen und Kunden verlängert – von 18 Monate auf 24 Monate. „Insbesondere für Kunden, die gerne langfristig planen und stabile Preise haben möchten, ist das ein zusätzliches Plus”, sagt Michael Teigeler.



Energiesparen bleibt dennoch wichtig

Die Energiekrise hat sich zwar abgeschwächt und die Lage stabilisiert sich aktuell. Dennoch trägt jede eingesparte Kilowattstunde dazu bei, die eigenen Kosten zu senken und die Lage auf den Energiemärkten weiter zu entspannen. Beim Gas hilft darüber hinaus jede Einsparung, um sicher auch durch den kommenden Winter zu kommen.



Angebote rund ums Energiesparen gibt es weiterhin unter: www.swhd.de/jetztenergiesparen



