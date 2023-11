Heidelberg – Stadt investiert in die Erneuerung der Sportanlage beim TSV Pfaffengrund – Modernisierung von Kleinspielfeld und Leichtathletik-Anlage sowie Bau von Kunstrasenplatz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg investiert in die Erneuerung der Sportanlage beim TSV Pfaffengrund: Für die Modernisierung des Kleinspielfeldes und der Leichtathletik-Anlage sowie den Umbau des Spielfeldes in einen Kunstrasenplatz stellt die Stadt insgesamt 2,13 Millionen Euro zur Verfügung. Das hat der Heidelberger Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. November 2023 mit großer Mehrheit beschlossen.

Der TSV 1949 Pfaffengrund e.V. hat die Erneuerung der Sportanlage beantragt, da der aktuelle Zustand der Sportstätte zu einer Zunahme von Verletzungen bei den Spielern führt. Das vorhandene Kleinspielfeld ist seit mehreren Jahren nicht mehr nutzbar, die Leichtathletik-Anlage entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen, das Bewässerungssystem ist fehleranfällig. Die Erneuerung ist dringend notwendig und längst überfällig. Während der vergangenen Jahre wurden bereits umfangreiche Reparaturen durchgeführt.

Zuerst soll ab dem Spätjahr 2023 das Kleinspielfeld erneuert werden. In 2024 sind dann die Modernisierung der Leichtathletik-Anlage und der Bau des Kunstrasenplatzes anstelle des bisherigen Spielfeldes vorgesehen. Zusätzlich sollen Flutlicht und Bewässerungssystem erneuert werden. Der Verein beteiligt sich durch Eigenleistungen an dem Umbau.