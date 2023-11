Schifferstadt – Verkehrsunfall mit Fahrschüler

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern, den 16.11.2023, gegen 14:45 Uhr, kam es im Kestenbergerweg zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug der Fahrschule, bei dem sich ein 17-jähriger Fahrschüler leicht verletzte. Der Fahrschüler befuhr mit einem Motorrad den Kestenbergerweg in Fahrtrichtung Maxburgststraße und verlor die Kontrolle. Infolgedessen fuhr er auf einen ordnungsgemäß parkenden Pkw auf und stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000EUR. Der Fahrschüler musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

