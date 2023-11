Schifferstadt – Trickdiebstahl

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Abend, gegen 18:00 Uhr, betritt eine ca. 30-jährige Frau den Geschäftsraum einer Praxis in der Speyerer Straße um einen Gutschein zu erwerben, den sie mit einem größeren Geldschein bezahlen wollte. Da das Rückgeld in zu kleiner Stückelung gereicht wurde, entschied sich die Frau gegen den Kauf des Gutscheins und verließ wieder das Geschäft. Anschließend stellte die 45-jährige Geschädigte fest, dass ihr das Smartphone über einen Wert von etwa 1400EUR entwendet wurde.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

mitteilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail