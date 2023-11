Heidelberg – Rad- und Fußverbindung über den Neckar Heidelberg – Gemeinderat stimmt Planungen zu – Brückenbauwerk wird konkreter

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Entwicklung der neuen Rad- und Fußwegverbindung über den Neckar wird Schritt für Schritt konkreter. Der Gemeinderat hat am 15. November 2023 den Vorentwurfsplanungen des Ingenieurbauwerks und der Freianlagen sowie den Planungen der Verkehrsanlagen mehrheitlich zugestimmt. Mit den vorliegenden Planungen kann beim Regierungspräsidium Karlsruhe der Antrag auf Planfeststellung gestellt und so die Konzeption des Bauwerks weitergeführt werden. Die entsprechenden Planungsmittel wurden bereitgestellt.

Die neue Brücke wird zwischen der Ernst-Walz-Brücke und dem Wieblinger Wehr liegen und soll in Zukunft für Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger eine attraktive Verbindung zwischen den südlichen und südwestlichen Stadtteilen und dem Neuenheimer Feld bieten – oberhalb der stark vom motorisierten Verkehr genutzten Wege.

Die neue Rad- und Fußwegverbindung über den Neckar mit Querung der B 37 und Vangerowstraße wird sich an die im Bau befindende Gneisenaubrücke anschließen. Der Bau der Gneisenaubrücke hat im September 2023 begonnen. Sie wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 fertiggestellt sein. Beide Verbindungen sind Bestandteil einer neuen Fahrradhauptachse. Zum einen wird sie die stark wachsenden Stadtteile im Süden mit dem Neuenheimer Feld im Norden, mit seinen Klinik- und Universitätseinrichtungen, verbinden. Zum anderen soll in der Bahnstadt die zukünftige Radschnellverbindung zwischen Schwetzingen und Heidelberg an diese Achse anschließen und in Bergheim die geplante Radschnellverbindung zwischen Mannheim und Heidelberg.

Weitere Informationen zur Brücke gibt es online unter www.heidelberg.de/radverbindung.