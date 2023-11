Neckargemünd – Stadtwerke Neckargemünd senken ihre Gaspreise zum 1. Januar 2024

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Für Kundinnen und Kunden in der Gas-Grundversorgung sinken die Preise um rund 23,3 %. Auch das Festpreisprodukt Neckartal GAS fix 2025/4 wird um rund 21 % günstiger werden als das Vorgänger-Produkt. „Die Energiepreise sind in den letzten Monaten wieder gefallen und stabilisieren sich derzeit – wenn auch auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise. Diese positive Entwicklung geben wir gerne an unsere Kundinnen und Kunden weiter und senken die Preise“, sagt Dr. Jörg Vogt, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Neckargemünd.

Grundversorgung

Ab 1. Januar 2024 sinkt der Arbeitspreis in der Grundversorgung neckartal GAS basis bei einem durchschnittlichen Jahres-Verbrauch von 18.000 kWh um 4,41 Cent/kWh brutto (4,12 Cent/kWh netto). Damit liegt der zwar noch über der Preisbremse, basierend auf diesem Verbrauchsbeispiel sinken die monatlichen Gaskosten für Kundinnen und Kunden dennoch um rund 66 Euro brutto (62 Euro netto) und die jährlichen Gaskosten um rund 794 Euro brutto (742 Euro netto). Dies entspricht einer Senkung von rund 23,3 %. Der Grundpreis bleibt konstant.

Neues Festpreisprodukt ebenfalls günstiger

Auch der Preis des neuen Festpreisproduktes neckartal GAS fix 2025/4

sinkt im Vergleich zum Vorgänger-Produkt um rund 21 % und liegt damit unterhalb der Gaspreisbremse. Die monatlichen Gaskosten bei einem jährlichen Verbrauch von 18.000 kWh verringern sich um rund 47 Euro brutto (44 Euro netto).

Energiesparen bleibt wichtig

Die Energiekrise hat sich abgeschwächt. Dennoch trägt jede eingesparte Kilowattstunde dazu bei, die eigenen Kosten zu senken und die Lage auf den Energiemärkten weiter zu entspannen. Darüber hinaus hilft jede Einsparung, um sicher auch durch den kommenden Winter zu kommen.