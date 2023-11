Landau – Nach kurzzeitigem Stromausfall – Versorgung in Teilen der Kernstadt Landaus sowie in den Stadtdörfern Nußdorf und Godramstein wiederhergestellt

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 16. November kam es aufgrund eines Erdschlusses im Umspannwerk Nord in Teilen der Landauer Kernstadt sowie den Stadtdörfern Nußdorf und Godramstein zu einem kurzzeitigen Stromausfall. Bereits am Vormittag durchtrennte eine Fremdfirma aufgrund von Tiefbaumaßnahmen die Leitung, wodurch der Erdschluss verursacht wurde. Durch gezielte Schaltungsmaßnahmen und effiziente Störungslokalisierung konnten alle Haushalte innerhalb von einer bis vier Minuten wieder mit Strom versorgt werden. Die umgehende Reaktion der beteiligten Teams begrenzte die Unterbrechung auf ein absolutes Minimum. „Wir sind dankbar für die rasche Reaktion unserer Teams, die es ermöglichte, den Stromausfall gering zu halten. Der vorübergehende Ausfall war bedauerlich, aber durch die koordinierte Anstrengung konnten wir die Auswirkungen minimieren“, so Desiree Sand, Leiterin für den Netzbetrieb Strom. Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Störung die Energie Südwest AG gerne zur Verfügung.

