Heidelberg-Bergheim-West: Stadt unterstützt für weitere fünf Jahre das Quartiersmanagement! Trägerschaft für das Quartiersmanagement wird neu ausgeschrieben

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak)- Im Jahr 2019 wurde durch die Stadt Heidelberg das Quartiersmanagement „Bergheim-West“ ins Leben gerufen. Ziel des Managements ist es, die allgemeine Lebenslage der Bewohnerinnen und Bewohner zu verbessern, die nachbarschaftlichen Beziehungen und die Selbstorganisation im Quartier zu stärken. Bisher wird das Management in gemeinsamer Trägerschaft durch den Verein zur beruflichen Integration und Qualifizierung e.V (VBI) und den Kulturfenster e.V. betrieben. Im Sommer 2024 läuft der bestehende Vertrag mit den beiden Projektpartnern aus. Die Entwicklung des Quartiers soll jedoch weiter unterstützt, Projekte verstetigt und selbsttragende Strukturen etabliert werden. Mit dem Auslaufen des Vertrages muss die Trägerschaft für das Quartiersmanagement westliches Bergheim neu ausgeschrieben werden. Die Vertragslaufzeit soll weitere fünf Jahre betragen, mit einer Verlängerungsoption für ein Jahr. Das hat der Gemeinderat am 15. November 2023 einstimmig beschlossen. Der neue Träger wird sich verstärkt mit der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes beschäftigen und seine Aktionen daran ausrichten.

Quartiersmanagement – vernetzen, unterstützen und helfen

Bergheim-West ist Wohn-, Arbeits-, Ausbildungs- und Kulturort und eines der heterogensten Stadtviertel Heidelbergs. Dort leben über 3.300 Menschen. Das Quartiersmanagement unterstützt Bewohnerinnen und Bewohner dabei, ihre Ideen für den Westen Bergheims umzusetzen und hilft konkret bei Aktionen. Damit soll das Viertel als lebenswerter Wohn- und Arbeitsstandort erhalten und aufgewertet werden. Das Quartiersmanagement soll die nachbarschaftliche Selbstorganisation stärken und zur Lösung sozialer und räumlicher Problemlagen beitragen. Das Gebiet des Quartiersmanagements reicht vom Stadteingang Heidelbergs bis zur Mittermaierstraße und wird im Norden durch den Neckar und im Süden durch die Bahngleise begrenzt. Das Quartiersmanagement wird die Stadt auch bei der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes vor Ort unterstützten.

Wichtiger Treffpunkt für alle Bergheimerinnen und Bergheimer

Das Angebot des Quartiersmanagements ist breit gefächert: Mit dem Gemeinschaftsgarten am Schwarzen Weg an der Ochsenkopfwiese ist ein generationenübergreifender Begegnungsort an der frischen Luft entstanden. Hier gärtnern Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam. Der Flohmarkt auf dem Alfons-Beil-Platz im Juni 2023 ist nur eine von vielen gelungenen Aktivitäten, die das Stadtviertel immer belebter machen. Am 9. Dezember 2023 wird an gleicher Stelle ein Wintermarkt stattfinden. Neben dem Nachbarschaftsraum in der Bergheimer Straße 144, der den Bürgerinnen und Bürgern zur allgemeinen oder privaten Nutzung zur Verfügung steht, bietet das Quartiersmanagement regelmäßig den Leseclub für Kinder an. Das Quartiersmanagement ist ein Ort der Begegnung, für Gespräche, für Spiel und Spaß, für nachbarschaftliche Projekte und Veranstaltungen.

Kontakt

Das Nachbarschaftsbüro des Quartiersmanagements Westliches Bergheim, Bergheimer Straße 152, 69115 Heidelberg, ist immer montags von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Telefonisch ist das Büro unter 06221 728 2182 oder per E-Mail an kontakt@hd-bergheim.de zu erreichen. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.hd-bergheim.de.