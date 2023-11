Gemeinderat beschließt Erhöhung der Abfallgebühren in Heidelberg für 2024

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg tritt der Städte-Erklärung „Unsere Städte, unsere Stimmen“ des europäischen Netzwerks „Voting Rights for ALL Residents“ bei. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15. November 2023 mehrheitlich beschlossen. Die Erklärung fordert ein kommunales Wahlrecht für alle Einwohnerinnen und … »