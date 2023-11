Neustadt – Raub eines Audi A4 – Männer bedrohen Angestellte eines Gebrauchtwagenhändlers

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg erweitert zum 1. Januar 2024 die Möglichkeiten einer Außenbewirtschaftung. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. November 2023 eine entsprechende Änderung der „Richtlinien für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen zur Außenbewirtschaftung in Heidelberg“ mit großer Mehrheit beschlossen. Die neue Regelung ermöglicht Gastronomen, eine größere Fläche zu bewirtschaften, ... Mehr lesen »