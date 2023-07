Haßmersheim – 85-jährige um ihr Erspartes gebracht

Haßmersheim / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte brachten am Dienstagnachmittag eine 85-Jährige in Haßmersheim um ihr Erspartes. Gegen 15 Uhr meldete sich eine männliche Person telefonisch bei der Seniorin, gab sich als Polizeibeamter aus und teilte ihr mit, dass einer ihrer Söhne einen Unfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe. Der Sohn sei nun im Krankenhaus und ein weiterer Polizist würde bei ihr vorbeikommen, um Bargeld und Wertgegenstände abzuholen. So könne eine Kaution für den Sohn gezahlt werden.

Gegen 15.45 Uhr klingelte ein Mann bei der 85-Jährigen und stellte sich als Polizeibeamter vor. Gemeinsam mit der Seniorin durchsuchte dieser im Anschluss die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus nach Wertgegenständen und ließ sich Bargeld aushändigen. So erbeuteten die Betrüger Bargeld und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro. Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden: – Circa

1,80 Meter groß – Schlank – Dunkles, mittel langes, welliges Haar – Trug ein weißes T-Shirt mit bunten Details und eine kurze, bräunliche Hose – Weiße Turnschuhe und Einweghandschuhe

Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.