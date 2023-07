Ludwigshafen – 12-jähriger Junge in Oggersheim zusammengeschlagen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Gefährliche Körperverletzung. Am Freitagmorgen, den 14.07.2023 gegen 07:50 Uhr, wurde ein 12-jähriger Junge in der Comeniusstraße auf Höhe der NORMA-Filiale von einem unbekannten Jungen angesprochen und mehrfach beleidigt. Nach einem Wortgefecht ging der unbekannte Täter auf den 12-Jährigen los und trat ihm mehrfach gegen den Kopf. Als der 12-Jährige zu Boden fiel, boxte der Täter fünf Mal auf den Kopf des Geschädigten. Der Täter trug dabei einen Ring am Mittelfinger.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Topfschnitt mit Vokuhila, braune Haare, etwa 1,60m groß, etwa 13 bis 15 Jahre alt, schlank, europäisches Erscheinungsbild. Gekleidet war der Täter mit einer blauen Weste, mit schwarzen Schuhen und einer langen, weiten blauen Hose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

