Frankenthal – ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG – Vermisst wird die 15jährige Lara Rech – BITTE TEILEN

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Leichte Verletzungen und einen Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen in Landau. Ein 23-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr gegen 04:30 Uhr mit seinem Fahrzeug die Landesstraße 509 von Landau kommend in Richtung Offenbach. Am Kreisverkehr bei der Autobahnauffahrt ... Mehr lesen »