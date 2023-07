Mannheim – Fontänenanlage am Friedrichsring legt turnusmäßige Pause wegen Zwischenreinigung ein

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 17. Juli 2023 wird das Wasser aus den Becken abgelassen – Ab 21. Juli, 12 Uhr, sprudeln die Fontänen am Mannheimer Wasserturm wieder wie gewohnt. Nach der Sanierung der Fontänenanlage am Mannheimer Wasserturm steht in diesem Jahr wieder die turnusmäßige, mehrtägige Reinigung der Becken und Anlagenteile auf dem Programm.

Von Montag, 17. Juli, bis Freitag, 21. Juli 2023 überprüft das Mannheimer Energieunternehmen MVV im Auftrag der Stadt

Mannheim die Anlagentechnik und befreit die Becken von Verunreinigungen sowie von Algen. Dazu lassen die MVV-Mitarbeiter das Wasser aus den Kaskaden- sowie dem Rundbecken der Fontänenanlage ab. Ab Freitag, 21. Juli 2023, 12 Uhr, sprudeln die Fontänen wieder wie gewohnt werktags von 12 bis 14 und von 16 bis 22 Uhr. Im BUGA-Jahr werden sie mit dem Einschalten der

Straßenbeleuchtung ausnahmsweise nicht nur an Wochenenden und Feiertagen, sondern auch an den Werktagen farbig beleuchtet. Die diesjährige Brunnensaison endet zeitgleich mit der BUGA am Sonntag, 8. Oktober 2023. Anschließend wird die Anlage abgeschaltet und für die Winterpause vorbereitet.

