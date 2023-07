Frankenthal bleibt Fairtrade Town

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Frankenthal wurde jüngst erneut als „Fairtrade Town“ ausgezeichnet. Dieses bedeutende Zertifikat ehrt die Stadtgesellschaft für ihr Engagement und den fortwährenden Einsatz zur Förderung fairer Handelspraktiken, insbesondere im Rahmen der Kampagne Fairtrade Towns.

Im Jahr 2017 erhielt die Stadt Frankenthal erstmalig die Auszeichnung für ihr Engagement zum fairen Handel, für die sie nachweislich fünf Kriterien erfüllen musste. Die Unterstützung des fairen Handels wurde in einem Ratsbeschluss festgehalten, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort. Auch bei Sitzungen der Verwaltung und des Stadtrates wird beispielsweise fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt.

Das Engagement in Fairtrade-Towns ist vielfältig: In Frankenthal zählen dazu regelmäßig stattfindende Projekte wie unter anderem ein faires Frühstück in der Stadtbücherei, eine Fairtrade-Aktionsbude auf dem Weihnachtsmarkt und Infostände auf dem Wochenmarkt. In diesem Jahr fand beteiligten sich Frankenthaler Akteure am 13. Mai am „Tag des Weltladens“, der durch bundesweite Aktionen die Bedeutung des fairen Handels und seine positive Wirkung auf die Gesellschaft in den Fokus rücken soll.

Mehr zur Fairtrade-Towns Kampagne

Die Fairtrade-Towns Kampagne bietet ihren Mitgliedsstädten auch konkrete Handlungsoptionen zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nation (Sustainable Development Goals – SDGs), die 2015 verabschiedet wurden. Unter dem Motto „global denken, lokal handeln“ leisten die zertifizierten Städte mit ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag.

Frankenthal ist eine von über 800 Fairtrade-Städten in Deutschland. Weitere Informationen zur Fairtrade-Towns Kampagne sind unter www.fairtrade-towns.de zu finden.

QUelle Stadt Frankenthal