Frankenthal – Lesesommer in der Stadtbücherei

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.Mach Dein Ding! Kreativworkshop für Kinder ab sechs. Im Rahmen der diesjährigen Leseförderaktion „Lesesommer“ bietet die Stadtbücherei Kreativworkshops für verschiedene Altersstufen an. Am Montag, 24. Juli von 10 bis 14 Uhr gestalten Grundschulkinder ab sechs Jahren das Schaufenster der Stadtbücherei. Egal ob Hobby oder Lieblingsbuchbuchempfehlung, die Kinder entscheiden selbst, was sie gerne im Schaufenster präsentieren und wofür sie werben möchten. Zusätzlich zur Medienausstellung entstehen noch Plakate und Dekorationen. Hier ist der eigenen Kreativität keine Grenze gesetzt.

Mit der Teilnahme können die Kinder Stempel zu ihren gelesenen Lesesommer-Büchern für die Clubkarte erwerben. Daher bitte die Bücher zur Veranstaltung mitbringen. Der nächste Kreativworkshop für Kinder ab sechs findet am Montag, 31. Juli von 10 bis 13 Uhr statt. Das Thema dann: „Spiel ab! Brettspiel gestalten und spielen“.

Der kreative Workshop ist kostenfrei, anmelden kann man sich ab sofort. Informationen erhält man telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 15 Uhr) der Stadtbücherei. Alle Aktionen rund um den Lesesommer sind unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei unter Veranstaltungen zu finden. Alle Lesesommerinfos kann man unter www.lesesommer.de nachlesen.