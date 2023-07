Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Ausstellung „Pallasch’s Kunsterbunt” zeigt Werke des in Worms geborenen Architekten und freischaffenden Künstlers Frank Pallasch. Er wurde 1964 in eine künstlerisch sehr begabte Familie geboren, lebt heute in Flörsheim-Dalsheim und freut sich über die Gelegenheit, in seiner Geburtsstadt ausstellen zu können: „Die Ausstellung im Wormser Kulturzentrum zwei Monate, nachdem hier auch die Gedenkausstellung anlässlich des 100. Geburtstages meines Onkels Gerhard Pallasch stattfand, ist etwas Besonderes.” Sein Onkel ermutigte ihn auch schon früh dazu, seiner künstlerischen Begabung zu folgen. Dies tat Pallasch als Hobby, bis er 2015 die Kunst zum Beruf machte. Die für die Ausstellung ausgewählten Arbeiten entstanden in den Jahren 2016 bis heute. Die Werke bestehen in der Regel aus mehreren Schichten, angefertigt durch Mischtechniken mit Öl- und Acrylfarben, Leinöl, Tusche, Pigmenten sowie weiteren Materialien. Durch die Verwendung von Holz als Maluntergrund und den Einsatz von Schlagmetallen verleiht Frank Pallasch den abstrakten Arbeiten eine zusätzliche Plastizität. Die vielfältigen Kontraste in seinen Bildern und die Kombination von gedeckten und grellen Farben verleihen Pallaschs Werken eine besondere Dynamik. Die Eröffnung findet am Mittwoch, 2. August, um 19 Uhr statt. Barbara Schauß wird eine Laudatio halten. Der Besuch von Vernissage und Ausstellung ist kostenlos. Die Ausstellung ist vom 2. bis 29. August montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Zutritt erfolgt über den Haupteingang des Neubaus.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

mitteilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail