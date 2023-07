Mannheim – Einladung zu einer Lesung mit Lina AlHathloul, Schwester der Bertha-und Carl-Benz-Preisträgerin Loujain AlHathloul und Urkundenübergabe

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – 2019 verlieh der Gemeinderat der Stadt Mannheim den Bertha-und-Carl-Benz-Preis an die saudische Frauenrechtsaktivistin Loujain AlHathloul. Aufgrund ihrer Inhaftierung konnte sie an der per Live-Stream übertragenen Übergabezeremonie leider nicht teilnehmen, aufgrund der Pandemie war das auch für ihre in Brüssel lebende Schwester Lina AlHathloul nicht möglich. Die Preisträgerin wurde zwar inzwischen aus der Haft entlassen, ist aber nach wie vor mit einem Ausreiseverbot belegt.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz wird jetzt die Schwester der Preisträgerin, Lina AlHathloul, anlässlich der BUGA 23 in Mannheim begrüßen.

Lina AlHathloul wird am

Mittwoch, 19. Juli 2023, um 10:30 Uhr,

am Stand der Stadt Mannheim auf der BUGA 23

Spinelli-Park, U-Halle, Stand 31

aus ihrem kürzlich veröffentlichten Kinderbuch „Loujains Träume von den Sonnenblumen“, in dem sie die Geschichte ihrer Schwester aufgearbeitet hat, lesen und für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen. Bei dieser Gelegenheit wird ihr der Oberbürgermeister, stellvertretend für ihre Schwester Loujain, die Urkunde des Bertha-und-Carl-Benz-Preises überreichen.

