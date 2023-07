Waldhof Mannheim verpflichtet Mittelstürmer Yann Mabella nach Probetraining

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der vergangenen Woche bestritt Yann Mabella ein Probetraining beim SV Waldhof Mannheim und stand bei beiden bisherigen Testspielen auf dem Rasen. Hierbei wusste der 27-jährige Mittelstürmer zu überzeugen, weshalb dem fünfmaligen Nationalspieler der Republik Kongo ein Vertragsangebot vorgelegt wurde. Dieses unterzeichnete der in Toulouse und somit auch im Besitz der französischen Staatsbürgerschaft, geborene Offensivspieler nach überstandenem Medizincheck. Zuvor lief Yann Mabella in der belgischen 2. Liga bei RE Virton auf. Die drei vorherigen Saisons absolvierte Mabella in Luxemburg, wo er in 76 Spielen auf 57 Scorerpunkte kam. Nun wird der Stürmer in der Kurpfalz für die Buwe auflaufen.

„Yann hat uns gezeigt, dass er unbedingt zum Waldhof kommen möchte und hat im Training von Anfang an auf sich aufmerksam gemacht. Bereits im letzten Jahr spielte er in unseren Überlegungen eine Rolle, da seine Torquote in Luxemburg sehr auffällig war. Er ist ein Mittelstürmer der uns mehr Tiefe ins Spiel bringen kann und ständig unterwegs ist. Auch charakterlich hat Yann gezeigt, dass er sehr gut in unsere Mannschaft passt. Er war in den beiden Testspielen und bei den Trainingseinheiten bei zahlreichen torgefährlichen Aktionen beteiligt”, so Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim 07.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe hier in Mannheim und bin sehr glücklich, dass mir die Verantwortlichen das Vertrauen ausgesprochen haben. In der vergangenen Woche habe ich den Verein, die Mitspieler und die Stadt näher kennenlernen können. Man merkt hier sofort, dass der Waldhof einen hohen Stellenwert in der Stadt hat. Besonders freue ich mich auf unsere Heimspiele mit unseren Fans. Hier haben mir einige Spieler schon erzählt, dass die Stimmung im Stadion besonders ist”, so Yann Mabella, Neuzugang der Buwe.

Yann Mabella wird für den SV Waldhof mit der Rückennummer 22 auflaufen.