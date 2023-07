Trickdiebstahl in Ludwigshafener Supermarkt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Bereits am 20.06.2023, gegen 13:00 Uhr, wurde eine 80-Jährige in einem Supermarkt in der Bismarckstraße in Ludwigshafen durch eine unbekannte Frau auf türkisch angesprochen. Nachdem die Geschädigte fragte, ob diese auch englisch spreche, warf diese Ware auf den Boden und rannte davon. Vermutlich entwendete sie hierbei die Tasche der 80-Jährigen, in der sich neben Bargeld auch die Bankkarte sowie weitere persönliche Gegenstände befanden.

Noch bevor die Karte gesperrt werden konnte, wurde eine Summe von rund 2.000 Euro am Bankautomat abgehoben.

Trickdiebstahl ist ein Phänomen, von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Unter Vortäuschen von Notlagen, einer offiziellen Funktion oder Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer versuchen die Täter ein Gespräch aufzubauen. Hierbei werden skrupellos und zielgerichtet das Alter, die Gebrechlichkeit und die Gutgläubigkeit des Opfers ausgenutzt. Bedenken Sie, dass Tricktäter erfinderisch und schauspielerisch begabt sind. Sie reagieren schnell und denken sich immer neue Taktiken aus, um ihr Ziel zu erreichen. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de