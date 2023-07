Summer Break Sessions – Popakademie Mannheim feiert Semesterende mit mehr als 40 Bands

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bevor sich die Musiker:innen in die Sommerpause verabschieden, gibt es ab 17. Juli 2023 noch eine geballte Woche lang Live-Musik: Bis 20. Juli absolvieren mehr als 40 Bands in den Performance-Räumen der Popakademie Baden-Württemberg ihre Live-Prüfungen – öffentlich und bei freiem Eintritt.

„Mehr Live-Musik in einer Woche geht nicht! Das Programm deckt alle Genres der populären Musik ab und ist ein Beleg für die Attraktivität der UNESCO City of Music Mannheim“, so Prof. Udo Dahmen, Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg.

Live-Konzerte in außergewöhnlicher Umgebung

Zwei Bands absolvieren ihre Prüfungen am Dienstag, den 18. Juli 2023 im Planetarium Mannheim. Die Besucher:innen dürfen sich dort auf eindrucksvolle Visualisierungen zur Musik von EYPA und LUZIFA freuen.

Das arabisch-deutsche Duo EYPA Eyad Ghannam (E-Oud — arabische Kurzhalslaute) und Paul-Aaron Wolf (Drums, Synthesizer) verbindet in seiner Musik unterschiedliche kulturelle und musikalische Einflüsse zu einem einheitlichen elektro-akustischen Sound.

Als transkulturelles Projekt versucht EYPA, die kategorische Trennung zwischen zwei Kulturen ein Stück weit aufzuheben und eine neue Welt entstehen zu lassen. Was das Elektro-Duo mit seiner Musik erreichen will: Im Hier und Jetzt zu sein.

LUZIFA trägt ihr Herz auf der Zunge und lebt ihre Emotionalität. Ihre Texte sind unverblümt, manchmal kritisch und meistens explosiv. Dicke Beats, schiebender Bass und elegante, rockige Gitarren treffen sich mutig zwischen Hiphop, Rock und Indie.

LUZIFA ist der Soundtrack junger, emanzipierter Frauen.

Summer Break Sessions

17. Juli 2023 bis 21 Juli 2023

Jeden Tag ab vormittags in Raum 001 und 415 der Popakademie Baden-Württemberg

Eintritt frei

Planetarium: EYPA & LUZIFA

18. Juli 2023

Planetarium Mannheim, Wilhelm-Varnholt-Allee 1, 68165 Mannheim

Beginn: 20.00 Uhr | Abendkasse: 17 EUR (ermäßigt 7 EUR)

Tickets: https://www.planetarium-

mannheim.de/programme/sonderveranstaltungen/liveplanetarium/summer-break-

sessions

Semesterabschlusskonzert in der Alten Feuerwache

21. Juli 2023

Alte Feuerwache Mannheim Brückenstraße 2, 68169 Mannheim

Einlass: 19.00 Uhr | Beginn: 19.30 Uhr | Abendkasse: 8 EUR

Foto: Thorsten Dirr