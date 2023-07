Mosbach – Pkw in Brand geraten

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Aus bisher unbekannter Ursache brannte am Montagmorgen ein Pkw in Mosbach. Der 85-jährige Fahrer eines Opels bog gegen 7.30 Uhr von der Hauptstraße in die

Sulzbacher Straße ab. Im Kreuzungsbereich fing das Fahrzeug Feuer und der Motorraum begann zu brennen. Ein dahinterfahrender Mann konnte den Brand schnell mit einem Ferlöscher löschen und damit einen größeren Schaden verhindern. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

