Letzte Reise ins Unsichtbare – Mitmach-Ausstellung „Unsichtbare Welten” nur noch bis 30. Juli im rem Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nur noch bis 30. Juli laden die Reiss-Engelhorn-Museen Kinder und Familien zu einer interaktiven Erlebnisreise ein. In der Mitmach-Ausstellung „Unsichtbare Welten” entdecken sie Phänomene, die man mit bloßen Augen nicht sehen kann – in der Natur, den Weiten des Weltalls oder im eigenen Körper. Hier werden Neugierde und Entdeckergeist geweckt. Die Kinder werden selbst zu Forscherinnen und Forschern. Sie bewegen beispielsweise mit der Kraft ihrer Gedanken einen Ball, jagen als Fledermaus in völliger Dunkelheit und erzeugen ein Erdbeben. Außerdem sichern sie Spuren, um damit einen Verbrecher zu überführen. Ermöglicht wurde das Projekt durch die Unterstützung der Klaus Tschira Stiftung.

Am Freitag, den 21. Juli findet um 18 Uhr in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Mannheim eine Lesenacht in der Ausstellung statt. Wenn sich die Tore für die übrigen Gäste schließen, gehen Kinder zwischen 8 und 12 Jahren zwischen Forschungsabenteuern in Büchern und eigenen Experimenten auf die Suche nach dem Unsichtbaren. Auch das ein oder andere Rätsel gilt es zu lösen. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0621-293.3771 oder rem.buchungen@mannheim.de.

www.rem-mannheim.de