Gute Nachrichten für Eltern – Speyer mit 100% digitalen Kitas

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Kita-Digitalisierungsoffensive in Speyer ist bald überall Realität. Vom neuen Kindergartenjahr, welches zum 4. September beginnt, geht in den Speyerer Kitas in kommunaler Trägerschaft die Sdui-App an den Start.

Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs (CDU) freut sich, damit die DSGVO-konforme App für Schulen & Kitas flächendeckend umsetzen zu können. „Aus den kleineren Kitas hören wir bereits, dass wir bei den Eltern deren Kommunikation und Organisation erheblich vereinfachen konnten. Planmäßig folgt nun die Integration der größeren Kitas, da diese mehr Daten einzupflegen haben. Für das gesamte Vorhaben geht ein großes Dankeschön an die städtische EDV- und Kita-Abteilung, die diese Einführung vorbereitet und schon bald erfolgreich umgesetzt haben.“

Bild: CDU-Bürgermeisterin Monika Kabs freut sich über 100% digitale Kitas in Speyer.

Rechtefreies Bild anbei, Bildnachweis: CDU Speyer