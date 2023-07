Germersheim – Nächste Sitzung des Kreistages

Polizei Grünstadt / Hettenleidelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Schock am Montagabend in Hettenleidelheim: Ein siebenjähriger Junge rennt aus der Hofeinfahrt und wird von einem Autofahrer frontal erwischt. Mehrere Kinder aus der gleichen Nachbarschaft spielten zusammen als plötzlich der Siebenjährige auf die Hauptstraße rannte. Der Rettungshubschrauber brachte das am Kopf verletzte Kind in ein Krankenhaus. ... Mehr lesen »