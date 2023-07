Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Mannheim – Noch Plätze frei: Ferienwoche im kühlen Pfälzer Wald

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Evangelisches Kinder- und Jugendwerk: Action-Woche rund um den Naturcampingplatz. Jetzt anmelden. Im Wald ist es kühler. Jugendliche im Alter von elf bis 13 Jahren können in der ersten Septemberwoche mit gut ausgebildeten Teamer:innen des Evangelischen Kinder- und Jugendwerks eine Woche im Action Camp in der Pfalz verbringen. Noch sind Plätze frei.

„Es ruft die Natur“ lautet das Motto der Sommerferienfreizeit in der Pfalz vom 4. bis 8. September: Das Action-Camp findet mitten im Pfälzer Wald auf dem Naturcampingplatz Hinterweidenthal statt, ganz in der Nähe der einzigartigen Sandsteinformation Teufelstisch. Dort ist viel Platz für Spiel, Spaß und Action. Von Campingplatz aus erkundet die Gruppe die eindrucksvolle Natur der Pfalz. Und auch wenn die Tage heiß sind, folgt im Wald eine laue Sommernacht. Die Jugendlichen sind in Zelten untergebracht. In den Kosten in Höhe von 150 Euro sind die Anreise per Zug (ab/bis Mannheim), Unterkunft, Vollverpflegung, Material sowie alle Ausflüge enthalten.

Infos und Anmeldung: https://freizeiten.ekjm.de/, Tel. 0621 28000-480. Foto: deVos (dv)