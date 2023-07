Sinsheim – Einbruch in ein Mehrfamilienhaus – Zeugenaufruf

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Louis-Goos-Straße teilte am Freitag gegen 18.30 Uhr der Polizei mit, dass bei ihr eingebrochen wurde. Die 76-Jährige und ihr Mann waren tagsüber unterwegs und stellten bei der Heimkehr fest, dass sämtliche Räumlichkeiten ihrer Wohnung durchwühlt und durchsucht wurden. Die bislang unbekannten Täter drangen auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus ein. Innerhalb des Mehrfamilienhaus konnten zwar an diversen Türen Aufbruchsspuren festgestellt werden, jedoch drangen die Täter lediglich in die Wohnung des Ehepaares ein. Dem Ehepaar entstand, nach ersten Ermittlungen, ein Diebstahlschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Sinsheim zu melden, unter: 07261-6900.