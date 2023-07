Otterstadt – Unfall zwischen Radfahrer und abbiegendem PKW

Otterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 09.07.2023 gegen 17:22 Uhr befuhr eine 45-Jährige Frau mit ihrem Pkw die Speyerer Straße vom Kreisel kommend in Richtung Ortsmitte. Sie bog in Höhe eines dortigen Parkplatzes nach rechts auf diesen ab und übersah hierbei den ordnungsgemäß auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrenden 27-jährigen Radfahrer. Trotz eingeleiteter Bremsung des 27-Jährigen kam es zur Kollision und der Radfahrer stürzte vorwärts über den Lenker und fiel zu Boden. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung in einem Krankenhaus verweigerte er.

