Inspektion und Spülung von Hydraten in Heidelberg-Neuenheim: Qualitätssicherung der Trinkwasserversorgung!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab heute, Montag den 10. Juli 2023, warten die Stadtwerke Heidelberg die Trinkwasser-Hydranten in Heidelberg-Neuenheim. In diesem Zuge werden die Hydranten mit klarem Trinkwasser gespült. Die Arbeiten dienen dazu, eine hohe Qualität der Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Voraussichtlich dauern sie maximal fünf Wochen. Während dieser Zeit werden 350 Hydranten im gesamten Stadtteil gespült. Dabei kann es zu leichten Druckminderungen kommen, in seltenen Fällen können leichte Trübungen auftreten. Denn in den Trinkwasseranlagen und -leitungen lagern sich über die Zeit natürliche Wasserinhaltsstoffe ab. Durch die Spülungen werden sie gelöst. Die Trübungen sind gesundheitlich unbedenklich.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

mitteilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail