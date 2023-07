Brühl – Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 36-Jähriger Radfahrer befuhr am Samstag um 19.30 Uhr die Straße Rennerswald. Eine Streife des Polizeirevier Mannheim-Neckarau befand sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Radfahrer, als dieser plötzlich in der Kurve stürzte. Die Streife hielt zunächst an, um dem Radfahrer zu helfen. Hierbei konnte deutlich Alkohol in der Ausatemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille an. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus, wo ihm zunächst Blut genommen und anschließend die leichten Verletzungen versorgt wurden. Gegen den Radfahrer wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

