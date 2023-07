Baubeginn an der Ludwigshafener Hochstraße Süd: Verkehrshinweise und Arbeitszeiten

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Bauen entlang der Hochstraße Süd ist auch für die Ingenieur*innen, Planer*innen und die Baufirma eine große Herausforderung. Das Baufeld, also der Bereich, wo die neue Brücke entsteht, liegt mitten in der Stadt, unmittelbar am Bahndamm auf der einen Seite und einer Wohn- und Geschäftsbebauung auf der anderen Seite. Zudem befindet sich der Verkehrsknotenpunkt Berliner Platz direkt im Umfeld der Baustelle. Angesichts dieser Nähe zu Bahnanlagen und Straßen sowie der vielen Straßenüberquerungen sind Verkehrsbeeinträchtigungen während der Bauarbeiten unvermeidbar. Die Stadtverwaltung hat in Absprache mit der Baufirma aber großen Wert darauf gelegt, diese so gering wie möglich zu halten.

Beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gibt es nur an wenigen Wochenenden Einschränkungen. Die Stadtverwaltung wird Änderungen rechtzeitig mitteilen. In Abstimmung mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) wird während der Errichtung der neuen Brücke das Straßenbahnnetz erweitert. Dabei kommt eine neue Expresslinie zwischen Rheingönheim und Mannheim zum Einsatz.

Für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen ändert sich nichts. Sie können während der Bauzeiten uneingeschränkt die Mundenheimer Straße und die Berliner Straße passieren. Bei der Unterführung der Heinigstraße/Saarlandstraße kann der Rad- und Fußgängerverkehr sicher durch das Baufeld geführt werden, so dass hier keine zusätzlichen Umleitungsstrecken erforderlich sind.

Bei der Modernisierung der Weißen Hochstraße sind Teil- und Vollsperrungen unvermeidbar. Die Unterführung an der Heinigstraße wird während der Bauphase für rund zwei Wochen in beiden Fahrtrichtungen für den Individualverkehr voll gesperrt. Das gleiche gilt für die Pylonbrücke sowie für die Lorientallee, die voll- beziehungsweise teilgesperrt sein werden. Alle hierzu erforderlichen Umleitungen werden entsprechend großräumig ausgeschildert und frühzeitig kommuniziert.

Parkplätze entfallen

Ab Mitte Juli 2023 werden die Bewohner*innen-Parkplätze westlich der Berliner Straße bis zur Heinigstraße wegfallen, da das Gelände für die Baustelle benötigt wird. Das Parken in diesem Bereich wird während der gesamten Bauphase nicht möglich sein. Ausweichparkplätze werden in der Heinigstraße eingerichtet, wo ein entsprechendes Bewohnerparken ausgeschildert wird. Die Stadtverwaltung bittet jedoch um Verständnis dafür, dass nicht alle Parkplätze ortsnah kompensiert werden können. Ab Oktober 2023 werden weitere Parkplatzflächen westlich der Heinigstraße bis zur Kreuzung Dammstraße/ Bürgermeister-Kutterer-Straße für die Baustelleneinrichtung und -logistik beansprucht. Die Stadtverwaltung wird dann ebenfalls im Vorfeld informieren und, wo immer möglich, Ausweichparkplätze anbieten.

Bauarbeiten an Werktagen und Samstagen

Wenn in so großem Umfang gebaut wird, kann es laut werden. Jedoch ist der Neubau deutlich leiser als der Abbruch der Pilzhochstraße. Stadtverwaltung, Bauprojektgesellschaft (BPG) und Baufirma wollen alle mit Baulärm verbundenen Arbeiten an Werktagen von Montag bis Freitag zwischen 7 und 20 Uhr durchführen. Um den anspruchsvollen Zeitplan einzuhalten, finden darüber hinaus jeden zweiten Samstag von 7 bis 16 Uhr Bauarbeiten statt.

Die Stadtverwaltung und alle beteiligten Parteien arbeiten eng zusammen, um die Baumaßnahmen so effizient und reibungslos wie möglich durchzuführen und Baubelastungen für die Bürgerschaft auf das Mindestmaß zu reduzieren. Anwohner*innen, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer*innen werden kontinuierlich über den Baufortschritt, Sperrungen und mögliche Änderungen informiert. Die Stadtverwaltung bittet alle Betroffenen um Verständnis und Geduld während der Baumaßnahmen.