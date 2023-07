Verkehrsunfallflucht in Speyer – Zeugen gesucht

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Am 07.07.2023 gegen 18:13 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Richtung Gilgenstraße. Auf Höhe des Postplatzes wollte er links auf diesen abbiegen. Hinter ihm fuhr ein Mann mit einem Lastenfahrrad, der versucht habe, am PKW während dessen Abbiegevorgangs rechts vorbei zu fahren. Dabei stieß der Fahrer des Lastenfahrrads mit dem hinteren Radkasten des PKW’s zusammen. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Fahrrad. Der Fahrradfahrer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 50-60 Jahre alt, trug eine graue lange Arbeitshose mit einem grauen T-Shirt, kurze braune Haare.

Wer hat zu dem besagten Zeitraum im Bereich des Postplatzes etwas beobachtet? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )