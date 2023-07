Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in Ludwigshafen-Gartenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Am 07.07.2023, um 16:15 Uhr, kam es im Bereich der Meckenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 25-jähriger Verkehrsunfallbeteiligter aus Ludwigshafen fuhr mit seinem Pkw auf einen vorausfahrenden PKW auf, welcher dann auf einen davor fahrenden Pkw geschoben wurde. Ein 65-jähriger Verkehrsunfallbeteiligter aus Ludwigshafen wurde hierbei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.