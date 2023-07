Mannheim/Neckarstadt – Fahrgast greift Straßenbahnfahrer an

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr wurde ein Straßenbahnführer von einem Fahrgast angegriffen. Der Straßenbahnführer stand mit der Straßenbahn abfahrbereit an der Haltestelle Universitätsklinikum und wartete auf das Signal zur Weiterfahrt in Richtung Vogelstang. Die Türen der Bahn waren bereits geschlossen, was den späteren Angreifer jedoch wenig zu interessieren schien. Er öffnete die Türe manuell, um einen Fahrgast einsteigen zu lassen. Als der Straßenbahnführer den Mann auf sein Fehlverhalten ansprach und ihn der Bahn verwies, griff er den Straßenbahnführer unvermittelt mit Schlägen an und bespuckte ihn. Durch das beherzte Eingreifen weiterer Fahrgäste konnte schlimmeres verhindert werden und der Mann letztendlich der Bahn verwiesen werden. Die Polizei wurde verständigt, der Angreifer hatte sich jedoch bereits von der Tatörtlichkeit entfernt. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos, jedoch konnten gute Ermittlungsansätze zur Feststellung der Identität des Angreifers erlangt werden. Der Straßenbahnführer erlitt leichte Blessuren im Gesicht. Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621-33010 in Verbindung zu setzen.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One