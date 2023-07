Deidesheim – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß mit Fahrerflucht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Unter dem Vorwand, dass es Probleme mit einer Wasserleitung geben würde, gelangte ein Trickdieb am 07.07.2023 gegen 10:00 Uhr in die Wohnung einer 75-jährigen Frau in der Wredestraße. Der unbekannte Täter begab sich mit der Geschädigten in das Badezimmer, während ein weiterer Täter unbeobachtet in die Wohnung gelangen konnte. ... Mehr lesen »