Bald ist es wieder soweit: am 15.07.2023 finden zum zweiten Mal die Hofflohmärkte LU-Gartenstadt statt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar –

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Was ist das denn?

Alle Interessierten melden sich an unter : https://flohmarkt-gartenstadt.de

Jeder kann mitmachen, es kostet nichts und findet vor Ihrer/Eurer eigenen Haustüre statt. Bei den Hofflohmärkten veranstalten mehrere Haushalte eines Ortsteils an einem bestimmten Tag private Flohmärkte in ihren Höfen, Gärten, Garagen oder privaten Parkplätzen. Gemeinsam entsteht so ein farbenfroher Basar mit vielen kleinen Ständen in der Nachbarschaft.

Alle angemeldeten Flohmärkte werden auf einer Karte anonym angezeigt, damit Interessierte Käufer wissen, wo sie hin müssen. Und je mehr Anmeldungen in einer Straße sind, um so attraktiver ist das Angebot.

Habt Ihr auch so viel unnützen Krempel rum stehen und habt keine Lust, alles mühsam zu transportieren? Dann stellt es vor Eure Haustüre, lernt Eure Nachbarschaft kennen und genießt einen geselligen Tag!

Quelle: Hofflohmarkt Gartenstadt