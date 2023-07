88-Jährige in Ludwigshafen erhält Schockanruf

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Am 07.07.2023 erhielt eine 88-jährige Frau aus Ludwigshafen einen Anruf von einem bisher unbekannten männlichen Anrufer. Dieser schüchterte die Frau ein, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall eine Fahrradfahrerin tödlich verletzt habe und ins Gefängnis müsse, wenn keine Kaution in Höhe von 50.000 Euro bezahlt wird. Das Gespräch wurde beendet und es kam zu keinem finanziellen Schaden.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche der Schockanrufe und rät allen Betroffenen, misstrauisch zu sein, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren richtigen Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem vorsorglich Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So machen Sie es den Tätern schwerer, Sie überhaupt ausfindig zu machen. Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.0621 963-1154.