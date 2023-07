Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Judith Lampert und Laura Matten basteln am Donnerstag, 13. Juli 2023, 15 Uhr, in der Stadtteil-Bibliothek Mundenheim, Saarlandstraße 1, mit Kindern im Grundschulalter sommerliche Windlichter. Informationen und Anmeldung unter Telefon

0621 572129 oder E-Mail an stadtbibliothek.mundenheim@ludwigshafen.de. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein