Bessere gelbe Säcke und mehr gelbe Tonnen? Abfallwirtschaftsausschuss gibt Empfehlung an Kreistag Germersheim

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „Gelbe Säcke, aber mit deutlich besserer Qualität als bisher. Außerdem Ausweitung der Gelben Tonne. Mit dieser Empfehlung des Abfallwirtschaftsausschusses haben wir eine klare Verhandlungsrichtung“, sagt Landrat Dr. Fritz Brechtel, der sich beim Ausschuss für die konstruktive Diskussion bedankt. Nach Abwägung aller Argumente muss nun der Kreistag über die Entsorgung von Verpackungsmüll in seiner Sitzung am 17. Juli entscheiden. „Wir brauchen eine Lösung, die den Wunsch der Bürgerinnen und Bürgern berücksichtigt. Die letzte Entscheidung liegt allerdings beim Dualen System selbst“, so Landrat Brechtel.

Eine Diskussionsgrundlage lieferte eine Online-Befragung, an der sich rund 7.000 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Germersheim beteiligten. Knapp 51,5 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprachen sich für die gelbe Tonne aus, ca. 48,5 Prozent für den gelben Sack. Von jenen, die für den gelben Sack votierten, wünschen sich rund 31 Prozent Säcke in besserer Qualität. „Das bedeutet, dass vier von fünf der Befragten eine Veränderung wünschen, nämlich festere Säcke oder die gelbe Tonne“, so Brechtel.

Nach den Erfahrungen bisheriger Gespräche mit Vertretern des Dualen Systems sehen die Fachleute der Kreisverwaltung die besten Chancen in der Forderung nach gelben Säcken in ausreichenden Mengen und einer guten Qualität. Außerdem sollen mehr Mehrfamilienhäuser gelbe Tonnen wählen können.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Abstimmung über das weitere Verhandlungsziel mit dem Dualen System in der öffentlichen Sitzung des Kreistages am Montag, 17. Juli, 15.30 Uhr, im Kultur- und Freizeithaus Neupotz, Hinterstraße 32, in Neupotz live zu verfolgen.

Über das Duale System

Die Art und Ausgestaltung der Sammlung obliegt grundsätzlich dem Dualen System. Der Landkreis Germersheim hat weder eine finanzielle noch organisatorische Zuständigkeit. Nach den Bestimmungen des Verpackungsgesetzes sind die Dualen Systeme jedoch verpflichtet, ihre Sammelsysteme mit den Belangen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers abzustimmen. Im Rahmen der Abstimmung hat der Landkreis dann die Möglichkeit, Einfluss auf Art und Ausgestaltung der Sammlung zu nehmen. Eine Umstellung vom gelben Sack auf eine gelbe Tonne im Landkreis Germersheim erst zum 1. Januar 2025 möglich. Unabhängig davon, ob die Verpackungen über den gelben Sack bzw. gelbe Tonne eingesammelt werden, erhebt die Kreisverwaltung Germersheim keine Kosten hierfür. Die Kosten der Sammlung und Verwertung tragen die Hersteller der Verpackungen, die zur Finanzierung einen Preisaufschlag beim Verkauf von verpackten Produkten erheben. Somit bezahlt der Kunde seinen Anteil für das Sammelsystem bereits beim Einkauf.