Mannheim – Unfallflucht durch Lkw – Zeugenaufruf

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitagmorgen, kurz nach Mitternacht, missachtete ein Lkw-Fahrer an der Kreuzung Carl-Benz-Straße / Geibelstraße die Vorfahrt eines Linienbusses der RNV. Hierdurch musste dieser eine Gefahrenbremsung einlegen, um einen Zusammenstoß des von rechts kommenden Lkw zu verhindern. In der Folge wurde ein Fahrgast im Bus nach vorne geschleudert und verletzte sich hierbei leicht. Der Lkw-Fahrer indessen setzte seine Fahrt fort, und bog dann in die Fratrelstraße ab. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Lkw-Fahrer verlief ergebnislos. Der verletzte Fahrgast begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen und/oder dem Lkw-Fahrer machen kann. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.: 0621/174-4222.

