Mannheim – Verdacht auf versuchten Mord – Würfe von Gegenständen auf fahrende Fahrzeuge – 19-Jähriger in Untersuchungshaft

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim. Nachdem im Zeitraum zwischen dem 12.05.2022 und dem 28.07.2022 in zahlreichen Fällen Wurfgeschosse wie Hantelscheiben, Steine und Werkzeug auf stadteinwärts fahrende Fahrzeuge im Bereich der Untermühlaustraße geworfen worden waren, die in den meisten Fällen Fahrzeugscheiben durchschlugen (siehe auch die Links zu bisherigen Pressemitteilungen im Anhang), konnten das Dezernat 9.1 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim und die Staatsanwaltschaft Mannheim nun zwei Tatverdächtige ermitteln. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Die Fahndung zur Ergreifung des zweiten Tatverdächtigen, einem 18-Jährigen, läuft auf Hochtouren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen beide Tatverdächtige zumindest in sechs Fällen in den frühen Morgenstunden die Gegenstände auf die mit ungefähr 50 km/h stadteinwärts fahrenden Fahrzeuge geworfen haben. In vier Fällen wurden Scheiben an den Fahrzeugen durchschlagen, wobei ein Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Trotz des Schocks war es den Fahrzeugführern in allen Fällen möglich, die Kontrolle über ihre Fahrzeuge so zu behalten, dass Folgeunfälle vermieden werden konnten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 4.700 Euro. Die intensiv geführten Ermittlungen sowie die Auswertung der gesicherten Spuren, insbesondere DNA-Spuren, führten zu dem Tatverdacht gegen den 18- und den 19-Jährigen.

Am 05.07.2023 wurden Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgericht Mannheim gegen die zwei Tatverdächtigen vollstreckt. Dabei konnte der 19-Jährige festgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Wohnungen wurden weitere Beweismittel sichergestellt. Der 19-Jährige wurde am Mittwoch, den 05.07.2023, der Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt und nach Erlass eines Haftbefehls wegen mittäterschaftlich begangenen versuchten Mordes in vier Fällen und versuchter gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in allen sechs Fällen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim – insbesondere zur Ergreifung des zweiten Täters – dauern an.