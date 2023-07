Ludwigshafen – Kellerabteile aufgebrochen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (05.07.2023, 22 Uhr bis 06.07.2023, 5 Uhr) wurden mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses in der Fontanestraße aufgebrochen. Aus einem der Keller wurde ein Werkzeugkoffer gestohlen. Ob aus den weiteren Abteilen ebenfalls etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird aktuell ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

