Kinderkonzert “Wassermusik” in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Städtische Musikschule lädt ein zum Kinderkonzert “Wassermusik” am Samstag, 15. Juli 2023, 16 Uhr, in das Geschwister Scholl Gymnasium, Platz der Weißen Rose 1. Mit den jungen Musiker*innen taucht das Publikum ein in die Welt der Flüsse und Bäche mit ihren Unterwasserwelten, die von den Kindern klangmalerisch, tanzend und als Geräuschkulisse in Szene gesetzt werden. Der Eintritt ist frei.

