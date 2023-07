ERSTMELDUNG: Feuerwehr untersucht möglichen Gasaustritt an Mannheimer Schule in D7 – auch C 7, C8 und C 15 aktuell gesperrt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst an Mannheimer Schule im Einsatz. Derzeit befinden sich Kräfte der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes an einer Schule im innerstädtischen Quadrat D 7 im Einsatz. Aufgrund von Straßensperrungen im Bereich C 7, C8 und C 15, kann es derzeit zu Verkehrsbehinderungen kommen. Zum aktuellen Zeitpunkt besteht kein Schulbetrieb an der Schule. Die Feuerwehr führt momentan Luftmessungen an der Schule durch, da es vermutlich zu einem Gasaustritt gekommen ist. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist unklar, ob es Verletzte gibt.

