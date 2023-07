Wenn Handwerkern ein Licht aufgeht – Erfindersprechtag der Handwerkskammer Mannheim / Neckar-Odenwald berät zu gewerblichen Schutzrechten

Mannheim / Rhein-Neckar-Kreis / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Handwerk ist ständig in Bewegung. Nichts bleibt stehen, alles entwickelt sich weiter. Heute geht das schneller denn je. Und so sind im Handwerk Veränderungen an der Tagesordnung – b06efeuert von Handwerkerinnen und Handwerkern, die sich Gedanken machen, wie Dinge verbessert werden können. Für sie ist der Erfindersprechtag der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald gedacht, der regelmäßig in den Räumen der Kammer in B1, 1-2, stattfindet. Der nächste Termin ist am 20. Juli 2023 von 15:30 bis 17:30 Uhr festgesetzt.

In Zusammenarbeit mit erfahrenen Patentanwälten aus der Region bietet die Handwerkskammer dieses Forum für alle an, die Fragen rund um ihre Entwicklungen und Ideen haben – ganz gleich, ob es sich um neue technische Lösungen handelt oder um eine Erfindung, die rechtlich geschützt werden soll. Für die kostenfreie, halbstündige Erstberatung wird Vertraulichkeit garantiert. Aufgrund der beschränkten Zeit empfehlen die Experten, sich auf eine Thematik zu konzentrieren und diese gezielt durchzusprechen.

Im Vorfeld des Erfindersprechtags ist eine Anmeldung zur verbindlichen Terminvereinbarung erforderlich. Diese wird von bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald von Carmen Eich-Romero, Telefon 0621 18002-153 oder E-Mail: carmen.romero@hwk-mannheim.de, entgegengenommen.

Alle weiteren Fragen rund um den Erfindersprechtag beantwortet Thomas Hollritt, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, unter Telefon 0621 18002-146 oder per E-Mail an thomas.hollritt@hwk-mannheim.de.